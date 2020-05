Auch die Gedenkfeiern zu 75 Jahre Kriegsende in Österreich und dem Entstehen der Zweiten Republik sind durch die Coronakrise stark eingeschränkt. Gloggnitz spielt in der Geschichte ja eine besondere Rolle, begann von hier ja der Weg von Karl Renner nach Wien und der Bildung der Zweiten Republik.

Der Fernsehsender ORF III widmet sich in vielen TV-Sendungen diesen Thema und am kommenden Samstag, 9. Mai, wird um 20.15 Uhr die Folge "Mit Hitler im Krieg - Kriegsende in Österreich Ostfront" aus der Dokumentationsserie von Regisseur Christian Hager gezeigt. Mit dabei ist auch der aus Gloggnitz stammende Heimatforscher und Buchautor Friedrich Brettner, auf dessen umfangreiches Archiv und Wissen die TV-Verantwortlichen gerne zurückgegriffen haben. "Die Grundlage für diese Dokumentation ist unter anderem mein Buch ,Die letzten Kämpfe des 2. Weltkrieges im Osten Österreichs'", berichtet Brettner, der das Kamerateam begleitete und zu vielen Schauplätzen in der unmittelbaren Umgebung führte.

Im Jahr 1985 verlegte der Gloggnitzer, im Hauptberuf bis zu seiner Pensionierung Gendarm, das erste Buch über die letzten Kämpfe im Semmering-Gebiet. "Diese Zeit erlebte ich als Schüler mit", erinnert sich Brettner. Im Jahr 2002 erfolgte die Auflage eines überarbeiteten Buches.