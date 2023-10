Gemeinderat: Finanzen sorgten für Diskussion

Groß war das Interesse an der Sitzung des Gemeinderates vergangenen Donnerstag. Es waren wohl weniger die Tagesordnungspunkte, die interessierte Zuhörer – darunter Alt-Bürgermeister Werner Müllner und den bis 4. Oktober amtierenden Vizebürgermeister Erich Santner – angelockt haben.

Vielmehr dürfte es wohl die Wahl des neuen Vizebürgermeisters gewesen sein, die Michael Baci (SPÖ) für sich entschieden hat (wir berichteten bereits). Nachdem die Wahlen erledigt waren, widmete sich der Gemeinderat den anstehenden Punkten.

Wahl SPÖ-Gemeinderat Michael Baci ist neuer Vizestadtchef in Gloggnitz

Wie ein roter Faden zogen sich verschiedene notwendige Gebührenanhebungen durch die Agenda des Gemeinderates. Die Neuanpassung der Gebühren für das Fest- und Hochzeitsschloss waren ein Thema, ebenso die Aufschließungsabgabe und damit die Erhöhung des Einheitssatzes. Und auch die Erhöhungen der Ausgleichsabgaben für Kraftfahrzeuge und Fahrräder wurde beschlossen. Sowohl Bürgermeisterin Irene Gölles wie auch Finanzstadtrat Klaus Blümel (beide Liste „Wir für Gloggnitz“) betonten, dass man diese Abgaben schon seit Jahren nicht erhöht und auch das Land Niederösterreich eine Erhöhung eingefordert habe. Alle Punkte wurden einstimmig beschlossen.

„Kriegen wir ein Problem oder sehe ich das falsch?“

Einzig der Bericht der Landesregierung über die Gebarungseinschau im Juni diesen Jahres sorgte für Diskussion. „Ich finde diesen hochinteressant“, so ÖVP-Stadtrat Ferdinand Griessner, „das Land kommt darin zum Schluss, dass Gloggnitz eine jährliche Kreditfähigkeit von 640.000 Euro hat.“ In seinen Augen ist die Kostenüberschreitung beim Neubau des Schulzentrums Hauptgrund für die monetäre Situation der Stadt. „Und die Tilgungen für die Schule steigen. Kriegen wir ein Problem oder sehe ich das falsch?“, so seine Frage an Klaus Blümel.

Der Finanzstadtrat konnte die düstere Stimmung des ÖVP-Stadtrates so nicht nachvollziehen. „Der Kredit für die Schule mit einem Fixzins war die richtige Entscheidung. Aber wir sind uns natürlich der Situation bewusst. Wir haben aber auch noch viele Jahre vor uns“, so die Einschätzung von Blümel, der auch unterstrich, dass sich die Stadt natürlich schon zu überlegen habe, welche Vorhaben man in den nächsten Jahren zu realisieren hat. „Der operative Haushalt wird immer schwerer, da der Gemeinde immer mehr Aufgaben übertragen werden“, skizzierte Blümel.