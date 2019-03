Das neue Schulzentrum gerät immer mehr zum Zankapfel der Politik und könnte wohl auch noch die Gerichte beschäftigen. Aktuell liegt man nämlich rund fünf Millionen über Budget. Und für einen Teil der Mehrkosten macht die Gemeinde die, ihrer Ansicht nach, schlampige Ausschreibung des Generalplaners verantwortlich.

Vor allem der ÖVP ist die Kostenexplosion ein Dorn im Auge. Deutlich wurde dies bei der Sitzung des Gemeinderates. Sowohl beim Rechnungsabschluss, als auch beim ersten Nachtragsvoranschlag verweigerte man die Zustimmung. „Der Rechnungsabschluss war mit rund 1,36 Millionen Euro positiv“, so Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“), wenngleich dies zumindest teilweise daraus resultiert, dass einige Projekte nicht realisiert wurden.

„Alles Geld fließt in die Schule. (...) Es handelt sich dabei um einen Schulbau zu Babel!“

ÖVP Stadtrat Friedrich Wernhart dazu.

ÖVP-Stadtrat Friedrich Wernhart befürchtet, dass in Zukunft kein Geld für andere Projekte mehr in der Kassa sein wird. „Alles Geld fließt in die Schule. Natürlich muss man die Schule jetzt auch zu Ende bringen. Es wurde aber schlecht verhandelt, beim Schulneubau ebenso wie beim Rückkauf des alten Stadtamtes und das müssen die anderen jetzt auch selbst auslöffeln“, so der Vorwurf der Opposition. Dass bei der Ausschreibung Fehler passiert sind, stellt man bei der Gemeinde gar nicht in Abrede. „Und diese werden wir auch einklagen. Ich gehe hier von einer siebenstelligen Euro-Summe aus“, so WfG-Fraktionsführer Peter Kasper. In die gleiche Kerbe schlägt auch Gölles: „Noch ist nichts gerichtsanhängig. Die genaue Summe wissen wir erst nach der Endabrechnung 2020, es ist aber alles dokumentiert.“

Mit der Schule liegt man im Zeitplan, die Eröffnung erfolgt mit dem Schuljahr 2019/20. Dass Rücklagen zum Bau verwendet worden sind, erkennt Gölles, die schon die Vorboten des Wahlkampfes sieht, als nicht so tragisch. „Wir verwenden eigenes Geld, dafür haben wir angespart“, hält sie den Kritikern entgegen und weiter, „wir stehen hinter dem Projekt einer modernen Schule.“ Einen finanziellen Engpass sieht man trotz der Rückzahlungen nicht. WfG-Finanzstadtrat Klaus Blümel: „Andere Vorhaben werden nicht leiden.“ Friedrich Wernhart (ÖVP) spricht dagegen von einem „Schulbau zu Babel“. Die Einrichtung des neuen Physiksaales wurde einstimmig beschlossen, andere Vergabearbeiten nicht. Wernhart: „Es hat keinen Mehrwert, es sind nur Mehrkosten.“

Einig war man sich hingegen bei dem Grundsatzbeschluss für einen Baurechtsvertrag für ein neues Feuerwehrhaus der Stadtfeuerwehr, dem Ankauf eines Fahrzeuges für die Wehr und der Ö3-Disco am 9. Juni. Ein Dringlichkeitsantrag der Grünen für eine Hundefreilaufzone wurde dem zuständigen Ausschuss zugewiesen.