Nachholbedarf in Sachen des bereits 2019 im niederösterreichischen Landtag beschlossenen Klima- und Energiefahrplans ortet Gloggnitz‘ Grünen-Mandatar Johann Schabauer in der Stadtgemeinde.

In einer der letzten Sitzungen des Gemeinderates brachte der Grünen-Politiker einen Dringlichkeitsantrag ein, um ein Photovoltaik-Freiflächenkonzept voranzutreiben. „Der Antrag wurde über einen Beschlussantrag dem Umweltausschuss zugewiesen“, so Schabauer, der hofft, dass nun Bewegung in die Sache kommt. Doch: „Bis jetzt wurde zu wenig gemacht“, kritisiert er.

Um das Ziel von rund 6.400 Kilowatt erneuerbarer Energie bis 2030 zu erreichen, müsste es laut Schabauer einen Sollzuwachs von rund 700 Kilowatt pro Jahr geben. „Die dazu benötigte Fläche beträgt rund 4.900 Quadratmeter pro Jahr“, rechnet der Grünen-Mandatar vor. Mit der Erstellung eines Freiflächenkonzeptes will Schabauer erreichen, dass alle Flächen erfasst werden. „Dächer der öffentlichen Gebäude ebenso wie ungenutzte Flächen, zum Beispiel in der Landwirtschaft“, so Schabauer. Er ist überzeugt: „Der menschengemachte Klimawandel ist bewiesen, jeder ist gefordert!“

Stadtchefin signalisiert Gesprächsbereitschaft

Für Gloggnitz kann sich Schabauer auch eine Energiegemeinschaft vorstellen. Für sich selbst kauft Schabauer Öko-Strom. „Der teurer ist – aber das ist mein Beitrag!“ Innerhalb der Gemeinde will er sich weiterhin für das Thema stark machen.

Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) signalisiert grundsätzlich Interesse. „Der gesamte Gemeinderat ist von der Notwendigkeit der Erstellung des Konzepts überzeugt“, so Gölles. Die Stadtchefin verspricht, dass der Ausschuss dies in seiner Sitzung im Herbst behandeln werde. „Und im Nachtragsvoranschlag wurde ein eigenes Vorhaben Freiflächenkonzept angelegt.“