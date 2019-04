Aus dem Alltag sind die Mitarbeiter des Hilfswerks Gloggnitz nicht mehr wegzudenken. Täglich ist man unterwegs, um älteren, kranken und gebrechlichen Menschen in deren vier Wänden Unterstützung zu geben.

Kürzlich zog der Verein Bilanz über die Arbeit. „Das Hilfswerk ist unverzichtbar als Dienstleister in der Region“, so der Vorsitzende Walter Ströbl, der zur Generalversammlung auch Vizepräsident Hermann Hauer willkommen heißen konnte. Ströbl unterstrich, dass die 35 Mitarbeiter eine positive Visitenkarte darstellten. „Unsere Gesellschaft wird immer älter, damit einher geht aber leider nicht die immerwährende Gesundheit.

Der Bedarf an mobilen Pflege- und Unterstützungsangeboten wird daher deutlich steigen“, so Ströbl. Eine wichtige Rolle im Verein nimmt der Besuchsdienst ein. Für die Klienten sind die regelmäßigen Besuche der Ehrenamtlichen ein wichtiges Fenster zur Welt. Aktuell werden von Rita Ehammer 15 Besucher koordiniert. „Ihnen gebührt ein großes Dankeschön“, so Walter Ströbl. Betriebsleiterin Andrea Binder betonte die gute Zusammenarbeit mit dem Verein.