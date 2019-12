Dass Raumentwicklung und die Zukunft der Mobilität Themen sind, welche alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen betreffen, zeigte sich im Hotel Loibl. Die Gloggnitzer Grünen luden zu einem Vortrag und anschließender Diskussion ein. Als Referent hatte man mit Harald Frey von der TU-Wien einen ausgewiesenen Experten an Land geholt, welcher in seinem Vortrag verschiedenste Aspekte beleuchtete. "Der öffentliche Raum ist von Menschen geprägt", so seine Botschaft - und weiter: "Verkehr ist ein künstliches System."

Frey stellte fest, dass der Mensch die Strukturen an Quelle und Ziel schaffe. "Wo Straßen sind, wird gefahren, wo es Fußgängerzonen gibt, wird gegangen. Eine falsche Infrastruktur schafft falsches Verhalten." Der Experte führt auch aus, dass die Mobilität zu Lasten der Kaufkraft in den kleineren Gemeinden gehe. "Wir müssen die Planung und die Strukturen verändern, dann ändert sich auch das Verhalten", so der Ansatz von Frey - und weiter, "es muss für Radfahrer und Fußgänger wieder attraktiver werden."

Stadt als "Radfahrer-unfreundlich" kritisiert

Womit man sich in der Diskussion schon auf Gloggnitz fokussierte. Grüne-Gemeinderat Johann Schabauer zeigte die Aktion des gemeinsamen Radfahrens auf. "Wir müssen Lösungen finden", formulierte es Schabauer erneut. Unterstützung gab es von der früheren Grünen-Bundessprecherin Madeleine Petrovic: "In der Stadt traue ich mich mit dem Rad nicht mehr zu fahren." Die damit die Forderung nach sicheren Radwegen unterstrich. Als durchaus positiv wurde bewertet, dass sich ein Einkaufszentrum mitten im Ort befindet. "Die Gemeinde hat auch immer viel für die kleinen Unternehmer getan. Die Situation ist nicht so schlecht", erklärte Johann Wagner als Vertreter der Wirtschaft.

Allerdings wurde von Zuhörern auch bekrittelt, dass nicht einheitliche Öffnungszeiten ein Problem darstellen würden und dann die Konsumenten zumeist mit dem Auto in andere Städte fahren würden. Für die Stadtgemeinde stellte Stadtrat Peter Kasper (Wir für Gloggnitz) fest, dass der Prozess der Zertifizierung zur familienfreundliche Gemeinde auch den Bereich der Mobilität beinhalte. Und einig war man sich zu guter Letzt auch, dass es gerade bei der Schaffung von Radwegen darum gehe, in Regionen zu denken und die umliegenden Orte einzubinden.