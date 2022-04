Karl Renner, der erste Kanzler

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Obwohl er in Südmähren geboren war und lange in Wien lebte und wirkte, war Karl Renner, der erste Staatskanzler der Ersten und erste Bundespräsident der Zweiten Republik mit der Stadt Gloggnitz eng verbunden.

Karl Renner wurde am 14. Dezember 1870 im sümährischen Dorf Untertannowitz (heute: Dolní Dunajovice) als Sohn einer kinderreichen Bauernfamilie geboren. Trotz der Armut seiner Eltern konnte der talentierte Karl das Gymnasium besuchen und nach der Matura Rechtswissenschaften studieren. Nach dem Studienabschluss erhielt Karl Renner eine Stelle in der Parlamentsbibliothek.

Im Jahr 1907 fand die erste allgemeine Reichsratswahl statt, zu der allerdings auch nur die Männer ab 24 Jahren wahlberechtigt waren. Da nun auch die Arbeiter wählen durften, erwarteten sich die Sozialdemokraten starke Stimmenzuwächse. Der aufstrebende Karl Renner trat als Kandidat im Wahlkreis Neunkirchen an, wurde erwartungsgemäß gewählt und wechselte von der Bibliothek in den Sitzungssaal des Reichsrates.

Der nunmehrige Abgeordnete Karl Renner kaufte sich 1910 eine stattliche Villa in Gloggnitz und verlegte damit seinen Wohnsitz in seinen Wahlkreis, welchen er bis zu seinem Tod beibehalten sollte. Seit der Reichsratswahl 1911 waren die Sozialdemokraten die stärkste Fraktion und Renner ein prominenter Vertreter des rechten, nichtrevolutionären Flügels der Partei. Am 30. Oktober 1918 wurde er von der provisorischen Nationalversammlung zum Staatskanzler gewählt, dieses Amt hatte er bis zum Bruch der Koalition aus Sozialdemokraten und Christlichsozialen im Jahr 1920 inne. Als Staatskanzler sah sich Karl Renner vielen Problemen gegenüber, auch musste er den als ungerecht empfundenen Frieden von Saint Germain unterzeichnen.

Karl Renner um 1920. Foto: Foto: OeNB

Renner blieb danach Abgeordneter und wurde Nationalratspräsident, in dieser Position traf er im Zuge der Geschäftsordnungskrise 1933, die das Ende des Parlamentarismus in Österreich einläutete, eine unglückliche Entscheidung, als er zurücktrat, um mit seiner Fraktion abstimmen zu können. Nach den Februarkämpfen 1934 endgültig politisch kaltgestellt, begrüßte er in einem umstrittenen Aufruf im April 1938 den Anschluss an Hitlerdeutschland. Die folgenden Jahre verbrachte Karl Renner als Pensionist in seinem Haus in Gloggnitz, doch das Kriegsende brachte noch eine Sternstunde für den 75-jährigen Politikprofi: Er nahm Kontakt zur Roten Armee auf und erklärte an der Spitze einer provisorischen Allparteienregierung am 27. April 1945 die Unabhängigkeit Österreichs. Nachdem die ÖVP die erste Nationalratswahl Ende 1945 gewonnen hatte, wurde Leopold Figl Bundeskanzler und Renner wurde am 20. Dezember 1945 zum ersten Bundespräsidenten gewählt, was er bis zu seinem Tod am Silvestertag 1950 blieb.

