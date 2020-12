An einen Geburtstag der besonderen Art gedachte man am vergangenen Freitagabend im Karl-Renner-Museum. Der Namensgeber des Museums erblickte am 14. Dezember 1870 im mährischen Untertannowitz das Licht der Welt.

Um das „Geburtstagskind“ und den großen Politiker zu ehren, war für Freitag eigentlich eine Lesung mit Gerhard Dorfer geplant, die aufgrund der aktuellen Covid-Bestimmungen vorerst auf den 12. Februar 2021 verschoben wurde. Und so lag es in den Händen von Direktor Michael Wilczek und Vanessa Staudenhirz, dem Jubiläum einen kleinen, aber trotzdem würdigen Rahmen zu geben.

Den Wintergarten des Museums ziert jetzt die Büste des Politikers mit einem kurzen Abriss seines Wirkens. „Als Mitglied des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrates kauften er und seine Frau Louise die Villa in Gloggnitz im Jahr 1910“, berichtet Michael Wilczek, der betont, dass Renner Zeit seines Lebens ein enges Band mit der Stadt und der Region verband. Wie kein anderer Politiker prägte Renner die damalige Zeit. Im Jahr 1918 war er der ordnende Kopf und die strukturierende Hand bei der Gründung der Ersten Republik.

Die Geschichte wiederholte sich im Jahr 1945, als Renner von Gloggnitz aus federführend war, als es darum ging, die Republik wieder zu errichten.

Zum Jubiläum gibt es auch eine neue Publikation aus der Feder von Historiker Michael Rosecker. „Karl Renner – ein republikanisches Fundament“ wird dieser Tage präsentiert und ist unter anderem auch in der Gloggnitzer Buchhandlung „Lesegenuss“ erhältlich. Es gibt Einblicke in die vielschichtige Persönlichkeit von Karl Renner, der wie kein anderen eng mit der Geschichte der Republik verwoben ist. „Wir im Renner-Museum pflegen sein Andenken, die großen Leistungen würdigend und die Schatten ausleuchtend“ betonen Michael Rosecker und Michael Wilczek gegenüber der Neunkirchner NÖN unisono.