Kein Osterfeuer: Dicke Luft bei Brauchtumsverein Aue

Der Brauchtumsverein Aue ist verärgert. Denn das für den Karsamstag geplante Osterfeuer musste kurzfristig abgesagt werden – weil es von der Behörde „verboten“ worden sei, wie die Verantwortlichen betonen. „Und wir als Veranstalter wurden darüber gar nicht informiert. Die Polizei hat uns am Abend des Karfreitags kontaktiert und gefragt, ob uns bekannt ist, dass das Abheizen untersagt ist“, erläutert Peter Stranz, dessen Verein die Veranstaltung seit 28 Jahren organisiert. „Wir haben einen positiven Bescheid der Gemeinde und damit die Bewilligung. Und wir haben alle Richtlinien eingehalten.“ Verwundert zeigt sich auch Obmann Fritz Hlavacek, sei doch der Brandschutz durch die örtliche Feuerwehr gegeben. Auf den Kosten, die dem Verein durch die kurzfristige Änderung entstanden seien, bleibe man nun sitzen.

Gloggnitz‘ Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) reagiert irritiert: „Mit großem Bedauern mussten wir die kurzfristige Absage zur Kenntnis nehmen. Die Stadtgemeinde wie auch der Verein werden in den nächsten Tagen die Hintergründe bei der Bezirkshauptmannschaft erfragen“, meint die Stadtchefin.

BH verweist auf gültige Waldbrandverordnung

Die angesprochene Behörde wiederum weist die Schuld von sich – und widerspricht der Behauptung, die Bezirkshauptmannschaft habe das Osterfeuer untersagt. „Es bestand hier bereits seit rund einer Woche mit mehreren Stellen der Bezirkshauptmannschaft Kontakt und es wurde in allen Gesprächen auf die geltende Waldbrandverordnung sowie die Tatsache, dass sich dieses geplante Osterfeuer im Gefährdungsbereich des Waldes befindet, hingewiesen“, so Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Eva Bauer. Für die Einhaltung der Verordnung gebe es, so Bauer, „keine Richtlinien, die eine Ausnahme möglich machen, außer das Feuer befindet sich nicht im Wald bzw. in dessen Gefährdungsbereich“, führt Bauer aus.

Aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr im gesamten Bezirk seien „rund 14 Tage vor Ostern alle Gemeinden schriftlich nochmals über die bereits mehr als ein Jahr gültige Waldbrandverordnung informiert“ worden, so Bauer.

