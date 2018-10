Wenn in der nächsten Woche das „S’Platzl“ direkt am Hauptplatz seine Pforten öffnet, steht mit Thomas Navratil ein 31-jähriger Experte in der Küche.

Der gebürtige Wiener besuchte die Gastgewerbeschule am Judenplatz, dann zog es ihn in die weite Welt hinaus. Erfahrungen sammelte Navratil unter anderem in der Schweiz und Italien, ebenso wie in Dubai und in Salzburg, wo er im „Ikarus“ im Hangar 7 die Gaumen der Gäste verwöhnte. Seine Erfahrungen teilte Navratil dann auch noch als Konzeptentwickler für Gastrobetriebe.

„Der Schwerpunkt wird in der bodenständigen Küche liegen, die neu und modern interpretiert wird“, so Thomas Navratil. Die Umbauarbeiten im „S`Platzl“, dem ehemaligen „Bäcks“ sind fertig, die letzten Handgriffe werden in den nächsten Tagen gesetzt.

Bei „Wein und mehr“ konnten sich die ersten Gäste von der Gastlichkeit und dem Ambiente überzeugen. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste wohlfühlen“, erklären Jutta Puchner und Jürgen Seelhofer. Ein Versprechen gibt auch Thomas Navratil ab: „Das Auge wird das Essen ebenfalls genießen können. Ich will, dass der Gast baff und geflasht von der Darstellung ist“.