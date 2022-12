Vorschau Gloggnitz lädt an zwei Wochenenden zum Adventmarkt

Feuerwehrkommandant Thomas Rauch, Julia Kaghofer, Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“), Helmut Steinbauer und Herbert Doppelreiter. Foto: Gerhard Brandtner

S tadtgemeinde, Stadtcafé sowie verschiedene Aussteller laden an zwei Wochenenden zum Adventmarkt am Karl-Renner-Platz ein. Start ist am Donnerstag, den 8. Dezember, mit der Gruppe „Dotcom“.