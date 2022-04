Leo Doci in "A la Carte"-Guide aufgenommen

Werbung

Der „A la Carte“-Guide ist seit Jahrzehnten die Pflichtlektüre für Freunde der anspruchsvollen Gastronomie. Österreichs beste Restaurant- und Küchenchefs werden von Herausgeber Christian Grünwald vor den Vorhang gebeten.

Gute Küche und Service wurden gewürdigt

Insgesamt 840 Lokalempfehlungen aus den Bundesländern werden präsentiert – und erstmals freut sich auch das „BEVANDA“ und damit Küchenchef Leo Doci über eine Erwähnung.

Damit verbundenen bekam das Gloggnitzer Restaurant auch einen Stern als empfehlenswertes Lokal mit ambitionierter Küche und engagiertem Service. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber“, so Leo Doci. Angesprochen hat die Tester nicht nur die Pizza, sondern auch das Angebot an Fisch und Meeresfrüchten und deren klassisch-souveräne Zubereitung. „Letztes gilt auch für die vielen anderen mediterranen Standards“, wie in der Bewertung nachgelesen werden kann. Auch für das Weinprogramm gab’s eine Auszeichnung.

