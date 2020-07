Seit fast 15 Jahren werden im vom BFI Niederösterreich geführten Handwerklichen Ausbildungszentrum Gloggnitz Fachhelferinnen und Fachhelfer in den Bereichen Bau- und Möbeltischlerei sowie Spenglerei ausgebildet.

Das Angebot wurde 2009 dahingehend erweitert, dass im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung Jugendliche auf die Lehrabschlussprüfung in diesen Berufssparten vorbereitet werden. Und erst vor zwei Jahren wurde das Ausbildungsangebot um die Facharbeiterintensivausbildung zum Karosseriebautechniker mit rund zehn Ausbildungsplätzen erweitert. „Wir bieten auf einer Schulungsfläche von rund 1.800 Quadratmetern insgesamt 110 Ausbildungsplätze für hochqualifizierte Aus- und Weiterbildung“, so BFI-Geschäftsführer Michael Jonach und Zentrumsleiter Werner Kroiss nicht ohne Stolz.

Vor wenigen Tagen lud man zum „Meet & Greet“ ein. Zahlreiche Unternehmer aus der Region nutzten die Gelegenheit, die modernst ausgestatteten Werkstätten in Augenschein zu nehmen und sich im Rahmen von Führungen die Arbeiten der Lehrlinge zeigen zu lassen. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Vertreter zahlreicher Firmen aus der Region, aber auch die Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice, Mevlüt Kücükyasar, Walter Jeitler und Claudia Schweiger. „Dies natürlich auch im Hinblick darauf, dass unsere Lehrlinge nach dem Abschluss ihrer Ausbildung bei uns einen Arbeitsplatz finden“, so Werner Kroiss. Er merkte auch an, dass seit dem Start bereits über 230 Jugendliche die Lehrabschlussprüfung gemeistert haben.

Dem informativen Nachmittag folgte beim Buffet von „Casa del Vino“ die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.