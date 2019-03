Wenn Michael Baci über das Rote Kreuz spricht, merkt man, dass der 33-Jährige mit Herzblut bei der Sache ist.

Seit 2003 ist der Gloggnitzer aktiv bei der Hilfsorganisation tätig und seit 8. März auch ganz offiziell Bezirkskommandant. Er tritt damit die Nachfolge von Walter Grashofer an. Baci war zuvor schon als Stellvertreter tätig. „Ich bleibe natürlich auch Bezirksstellenkommandant in Gloggnitz“, so Baci, der seit 2006 bei der Berufsrettung der Stadt Wien arbeitet.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, so der neue Bezirkskommandant. Berufsbegleitend hat Baci studiert und ist jetzt in Wien unter anderem für Großeinsätze und Sonderlagen zuständig. Baci: „Es ist natürlich eine Ehre, mit der Funktion als Bezirkskommandant betraut zu werden. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst.“

Vielfältige Aufgaben

Die Aufgaben eines Bezirkskommandanten sind vielfältig. Neben dem Schulungsauftrag finden sich wichtige Punkte wie die Sondereinsatzmannschaft, Katastrophenwesen und Großeinsatzmanagement auf seiner Agenda. „Die Übergabe war geplant, ich konnte mich schon gut in die neue Aufgabe einarbeiten“, berichtet Baci, der auch stolz darauf ist, dass nach mehr als 20 Jahren diese Funktion wieder mit einem Gloggnitzer besetzt wurde. Ihm zur Seite steht als Stellvertreter Paul Pilshofer. Schwerpunkte will Baci im Katastrophendienst setzen. Und natürlich repräsentiert der Bezirkskommandant das Rote Kreuz auch nach außen. Baci: „Im April werde ich die Kommunen in unserem Einsatzgebiet besuchen“.

Und wichtig ist ihm aber auch, weiterhin selbst Dienste in Gloggnitz zu machen.