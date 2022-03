Michael Hainisch: Der erste Präsident

Hainisch wurde am 15. August 1858 im Herrenhaus Aue bei Schottwien als Sohn des Spinnereibesitzers Michael Hainisch und seiner Frau Marianne geboren. Schon in seiner Jugend vielseitig interessiert, studierte er nach der Matura Jus, obwohl seine Liebe eher der Geschichtswissenschaft gegolten hätte. 1882 promovierte er zum Doktor juris und schloss noch ein Studium der Nationalökonomie in Berlin an.

Bereits in dieser Zeit fand er Anschluss an freisinnig-liberale-großdeutsche Kreise, ohne sich allerdings parteipolitisch zu binden. Im Jahr 1888 heiratete Hainisch seine Frau Emilie, die Tochter des ehemaligen Direktors der Nationalbank Gustav Figdor.

In den Jahren 1886 bis 1890 war Michael Hainisch im k.k. Staatsdienst tätig, verließ diesen allerdings, um sich als finanziell unabhängiger Privatgelehrter mit agrar- und sozialpolitischen Fragen zu beschäftigen.

Nachdem er auch einige Jahre in Gloggnitz als Rechtsanwalt gearbeitet hatte, wurde Michael Hainisch in die Gemeindevertretung des Marktes Gloggnitz gewählt.

Er vertrat dort seinen eigenen Angaben nach eine ausgleichende Position zwischen dem Bürgertum und der aufstrebenden Arbeiterschaft. Weiters war er Mitglied im Bezirksarmenrat und wirkte auch dreizehn Jahre im Vorstand der Gloggnitzer Sparkasse.

Die Tätigkeiten Michael Hainischs verlagerten sich in weiterer Folge nach Wien, wo er sich als Volksbildner einen Namen machte. Trotz seiner weltanschaulichen Nähe zur Großdeutschen Volkspartei blieb er weiterhin parteilos. Am 9. Dezember 1920 wurde er auf Vorschlag der Christlichsozialen Partei von der Bundesversammlung zum ersten Bundespräsidenten gewählt. Zuvor hatte der Sozialdemokrat Karl Seitz in seiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung als Staatsoberhaupt fungiert.

Die Verfassung von 1920 sah die Rolle des Bundespräsidenten als eine rein repräsentative – eine Rolle, die Michael Hainisch sehr gut ausfüllte, seine korrekte Amtsführung wurde von allen Seiten anerkannt. Daher wurde er 1924 wiedergewählt und blieb bis zum Dezember 1928 im Amt.

Nach seiner Amtszeit war Michael Hainisch 1929/30 noch Handelsminister und danach zog er sich ins Privatleben zurück. Den Anschluss an Hitlerdeutschland 1938 begrüßte der Altbundespräsident als überzeugter Großdeutscher, ehe er am 26. Februar 1940 in Wien an einem Schlaganfall verstarb. Seine letzte Ruhestätte fand Michael Hainisch in der Familiengruft unweit des Bahnhofs Eichberg.

