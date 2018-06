Ein neues Gesicht steht an der Spitze der Neuen Mittelschule. Am 29. Mai wurde Michael Tobler von Bildungsdirektor Johann Heuras als neuer Direktor angelobt. Tobler tritt damit die Nachfolge von Inge Zisser an, die in den Ruhestand gegangen ist.

Der neue Direktor ist Jahrgang 1971 und lebt mit seiner Familie in Bad Schönau. „Ich habe 1998 als Lehrer begonnen, zuerst im Sonderpädagogischen Zentrum, dann folgte die Ausbildung für die Mittelschule mit Sport und Englisch“, erzählt er. Unterrichtet hat er zuerst in Wiener Neustadt und dann in Bad Vöslau. „Ich möchte die Kreativität und Spontanität der Kinder weiter entwickeln“, so der Pädagoge, der die letzten Wochen des Schuljahres nützt, um sich intensiv einzuarbeiten und alles in Ruhe kennenlernen will. Tobler: „Ich hatte bisher zu Gloggnitz keinen Bezug.“

Begeistert zeigt sich der neue Direktor vom Zusammenhalt innerhalb des Lehrerkollegiums. „Es sind alle top motiviert und ziehen an einem Strang“, weiß Tobler schon nach einigen Tagen. Und dann ist da natürlich auch das neue Schulzentrum, das ihn strahlen lässt. „Dieses neue Schulhaus wollen wir mit Kompetenz, Kreativität und Freude füllen“, so seine Botschaft und weiter: „Ich will, dass man erkennt, wie wichtig die Bildung im eigenen Ort ist und dass sich alle wohlfühlen. Das Klima ist mir besonders wichtig, ich sehe die Schule als Ort der gegenseitigen Wertschätzung.“

Für ihn als Direktor ist wichtig, dass Bildung personalisiert wird und auf Bedürfnisse Einzelner eingeht. „In jungen Jahren zählte der Orientierungslauf zu seinen Hobbies. Heute sind es meine Familie und mein Garten“, so Michael Tobler.