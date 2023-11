Mit Jahresende: Schloss Stuppach steht vor Verkauf

Mozarts letztes Schloss, wie das 900 Jahre alte Bauwerk in Stuppach immer wieder bezeichnet wird, steht vor dem Verkauf. Wie die Eigentümer Rita und Reinhard Zellinger am Freitag per Aussendung bekannt gaben, soll bis Jahresende 2023 ein Verkauf erfolgen.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Übergabe an eine neue Generation“, wird Reinhard Zellinger in einer Aussendung zitiert. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er Schloss Stuppach vor gut 25 Jahren in Tranchen erworben, die weitläufige Anlage wurde daraufhin restauriert und steht seitdem für Theater- und Kulturveranstaltungen zur Verfügung.

In der Familie selbst gebe es keinen Nachfolger, weshalb man sich auf die Suche nach einem „geeigneten Käufer“ gemacht habe, so Rita und Reinhard Zellinger, ohne konkrete Namen zu nennen. Mit der zeitgerechten Übergabe wolle man „das Kulturprojekt und den Standort sichern“, heißt es. „Wir sind zuversichtlich, dass der neue Inhaber die herrliche Schlossanlage ebenfalls verantwortungsvoll weiterführen und vor allem auch die bereits entwickelten zusätzlichen Geschäftsbereiche eröffnen wird. Dadurch können zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden.“

Alle fixierten Veranstaltungen für das Jahr 2023 sollen wie geplant stattfinden, auch das Programm für 2024 wurde bereits ausgearbeitet. Der Betrieb für Gäste und Interessierte soll inzwischen ungestört weiterlaufen.