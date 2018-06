Ein 21-jähriger Neunkirchner und ein 22-jähriger Badener hatten am 13. April die „glorreiche“ Idee, mit einem Messer Kunden im Foyer einer Bank zu berauben.

Laut Staatsanwaltschaft waren die beiden einer Frau in das Geldinstitut gefolgt und forderten mit den Worten „Geld, Geld“ die Übergabe. Da sie aber am Kontoauszug einen negativen Saldo vorweisen konnte, durfte die Frau gehen, es blieb beim Versuch. Beide Männer bekannten sich schuldig und gaben an, zum Tatzeitpunkt auf Drogen gewesen zu sein.

"Entweder zahlen oder absitzen"

Der Zweitangeklagte, Besitzer des Messers, erklärte, dass er Heroin, Kokain und Chrystal Meth konsumiert hatte und „die Sicherungen durchgegangen waren“. „Ich hatte Strafzetteln zur Bezahlung offen, immer wieder kam die Polizei und sagte: ,Entweder zahlen oder absitzen‘. Da hat meine Mutter bezahlt, aber ich hatte Panik, es gebe noch mehr.

Die Idee war, jemandem nach Behebung Geld abzuknöpfen. Das Messer hatte ich nur mit, um gefährlich zu wirken. Ich wollte niemand verletzen.“ Nachdem das Opfer den Männern ihren Kontostand gezeigt hatte, meinten die „passt schon“ und ließen die Frau gehen. „Wir gingen auch wieder raus aus der Bankfiliale, und es kam wieder ein Kunde. Aber da war uns natürlich dann schon klar, dass wir eine Riesendummheit begangen haben.“

Diese „Dummheit“ müssen die beiden Männer nun mit jeweils 24 Monaten Haft büßen. Eines der Urteile ist noch nicht rechtskräftig.