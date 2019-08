Es sind Bilder, die man in der Stadtgemeinde so schnell wohl nicht mehr vergessen wird. In der Nähe des ehemaligen Bezirksgerichtes wurde die 83-jährige Elfriede H. von einem Mann erstochen, wir berichteten. In ersten Gesprächen mit Verteidiger Wolfgang Blaschitz schilderte der 38-Jährige seine Tat Minute für Minute.

„Er hat völlig emotionslos erzählt, was da genau passiert ist. Ich glaube, dass er noch nicht verstanden hat, was er hier verursacht hat“, so Blaschitz über seine ersten Eindrücke.

Eigentlich sollte der Anschlag nicht Elfriede H., sondern der ehemaligen Arbeitgeberin des Rumänen gelten. Dort hat er nicht einmal einen Tag lang gearbeitet. Was zwischen ihm und der Dame vorgefallen war? „Nichts, das ist ja das Tragische“, erzählt Blaschitz. Er bestätigt auch, dass der 38-Jährige bereits schon zwölf Jahre im Gefängnis gesessen haben soll, weil er seinen damaligen Vermieter in Rumänien erstochen haben soll.

Ein psychiatrisches Gutachten – angeordnet von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt – soll nun entscheiden, ob der Tatverdächtige zurechnungsfähig war oder nicht.