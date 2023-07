Gloggnitz „moz art: Musikalische Klänge am Dach des Schulzentrums

Ausnahmekünstler Peter Hudler und sein Cello. Foto: Gerhard Brandtner

H och hinauf ging es bei „moz art“ am vergangenen Samstag: „Cello on fire @ moz art on the roof“ war das Motto des Konzerts.

Auf der Dachterrasse des Schulzentrums konnte man das Soloprogramm von Ausnahmekünstler Peter Hudler genießen. Der Bogen der Stücke spannte sich von Barock bis Rock und von Folk bis Jazz. Und in der Pause konnte man nicht nur eine kühle Erfrischung genießen, sondern vor allem den Ausblick von der Terrasse hin zu den Bergen und Schloss Gloggnitz. Weiter geht es am Mittwoch, den 19. Juli, um 19 Uhr auf Schloss Gloggnitz mit Werken von Liszt und Strauss, vorgetragen von Elisabeth-Hoe Harriet, Benno Schollum und Johannes Kropfitsch.