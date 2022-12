Wagen auf S6 "in die Luft katapultiert", Fahrer nur leicht verletzt

Werbung

Ein Lenker aus dem steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war von der Fahrbahn abgekommen und geriet auf die Böschung; der Wagen überschlug sich in Folge, wurde in die Luft katapultiert und flog hinter die Leitschiene (abseits der Fahrbahn), wo der Pkw in Folge aufschlug und auf dem Dach zu liegen kam.

Der Lenker, der sich allein im Fahrzeug befand, erlitt laut "Einsatzdoku" lediglich leichte Verletzungen, "was beim Anblick des Wracks an ein Wunder grenzt". Warum der Mann mit seinem Pkw verunfallte, ist noch unbekannt.

Die FF Gloggnitz Stadt barg nach der polizeilichen Freigabe das Wrack mittels Kran, reinigte die Fahrbahn und band ausgelaufene Betriebsmittel. Neben den Florianis standen die Autobahnpolizei Warth mit zwei Streifen, ein Wagen des Roten Kreuz Gloggnitz und die ASFINAG im Einsatz.

