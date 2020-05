Was Zivilcourage bedeutet, stellte der ÖBB-Mitarbeiter Mario Haberl Donnerstagnacht in Gloggnitz unter Beweis. Am Weg zur Arbeit bemerkte Haberl im Bereich des Schloss Gloggnitz einen beginnenden Flurbrand. Nachdem er via 122 den Notruf absetzte, führte er erste Löschversuche mit zwei Mineralwasserflaschen durch – was rasch Wirkung zeigte.

„Der eintreffenden Feuerwehr Gloggnitz-Stadt blieben nur mehr kleinere Nachlöscharbeiten und Kontrollen mit der Wärmebildkamera“, zeigt sich Feuerwehrkommandant, Brandrat Thomas Rauch gegenüber der Plattform „Einsatzdoku“ über den vorbildlichen Einsatz des Ersthelfers erfreut.

Es war dies übrigens der bereits zweite Einsatz binnen weniger Stunden für die FF Gloggnitz-Stadt. Bereits am Nachmittag mussten die freiwilligen Helfer zu einer Menschenrettung auf die Baustelle des Semmeringbasistunnels ausrücken, NÖN.at berichtete: