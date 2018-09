Er veröffentlichte mehrere Bücher, arbeitete bei regionalen, nationalen und internationalen Filmprojekten mit, hielt Vorträge und war ein ausgewiesener Experte in Sachen Fotografie und Film.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Franz Zwickl nun im 58. Lebensjahr verstorben – nicht nur Angehörige und Freunde trauern, auch beruflichen Wegbegleitern geht das plötzliche Ableben des gebürtigen Prigglitzers nahe.

Das Licht der Welt erblickte Franz Zwickl am 17. März 1961, im kleinen Örtchen Prigglitz wuchs er auf, ehe er die Hauptschule in Gloggnitz und die Landwirtschaftliche Fachschule in Warth besuchte. An letzterer absolvierte er sogar die Fach- und Meisterprüfung.

Leidenschaft zum Beruf gemacht

Die Fotografie spielte bereits ab seinem 16. Lebensjahr eine zentrale Rolle in seinem Leben – im Alter von 30 Jahren machte er seine Leidenschaft auch zum Beruf.

„Wenn er nicht mit Niki Lauda im Cockpit saß, war er am Mountain-/Motorbike in den Bergen des südlichen Niederösterreichs unterwegs, um schon vor dem Sonnenaufgang an den schönsten Plätzen der Region den magischen Momenten aufzulauern, die er in seinen unzähligen Bildern und Filmen festhielt“, erinnert sich etwa Wolfgang Hartl vom Atelier am Stein, der mit Zwickl lange Zeit zusammenarbeitete, mit Wehmut zurück.

Viele Jahre war auch der Tiergarten Schönbrunn ein Arbeitgeber von Zwickl, schoss er doch für diesen zahllose Bilder – er wurde sogar zum persönlichen Freund des damaligen Direktors Helmut Pechlaner. „Seine Begeisterung, oft auch für die kleinen Dinge, war ansteckend und überzeugend“, erinnert sich Hartl an seinen Freund zurück.

"Er war einer der besten Fotografen, die ich kenne. Sein Tod hinterlässt eine Lücke“Gloggnitz‘ Listen-Stadtchefin Irene Gölles

Stets unterstützend zur Seite stand dem Meisterfotograf seine Lebensgefährtin Helga Hirsch, die ihn sogar auf Reisen begleitete.

„Wir alle und ich persönlich sind vom Ableben von Franz Zwickl tief betroffen und unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie. Mit unserer Stadt war Franz eng verbunden, und es wurden ja auch gemeinsam viele Projekte realisiert. Er war einer der besten Fotografen, die ich kenne. Sein Tod hinterlässt eine Lücke“, so Gloggnitz‘ Listen-Stadtchefin Irene Gölles.

Das Begräbnis von Franz Zwickl fand bereits statt.