Schockmomente am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr für die Passagiere eines Linien Reisebusses, welcher am Weg von Wien nach Zagreb war.

Reisebus geriet auf S6 in Brand .

Auf der Semmering Schnellstraße, Richtung Steiermark kurz nach Gloggnitz geriet der Reisebus während der Fahrt plötzlich im Motorraum in Brand. Der Buslenker reagierte geistesgegenwärtig und hielt den Reisebus am rechten Fahrbahnrand an und ließ die 14 Insassen aussteigen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum.

LKW-Lenker zeigten Zivilcourage

Drei Lkw Lenker erkannten den Ernst der Lage, hielten ihre Schwerfahrzeuge an und begannen mit ihren, am Lkw befindlichen tragbaren Handfeuerlöschern mit den ersten Löschversuchen. Nur durch dieses couragierte Eingreifen konnten die Flammen niedergeschlagen werden, noch bevor sie auf den ganzen Reisebus übergriffen.

Ohne die ersten Löschversuche der Lkw-Lenker wäre der Reisebus bis zum Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge mit Sicherheit in Vollbrand gestanden.

Bus-Insassen blieben unverletzt

Für die Feuerwehren Gloggnitz Stadt und Neunkirchen Stadt galt es „nur“ mehr Nachlöscharbeiten und Kontrollen mit der Wärmebildkamera durchzuführen. Weiters wurden die insgesamt 15 Businsassen, darunter 3 Kinder von den beiden Feuerwehren und dem Roten Kreuz Gloggnitz, mit Mannschaftstransportfahrzeugen zur nächsten Autobahnraststation Maria Schutz gebracht, im die Personen von der Gefahrenstelle S6 zu bringen.

Nach rund 2 Stunden konnte die Semmering Schnellstraße wieder frei befahren werden.