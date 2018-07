Ein Gebäude wie die Renner-Villa für Gehbehinderte zu öffnen, ist schwierig. Enge Treppen, schmale Durchgänge und Staffeln sind, neben dem Denkmalschutz, nur einige Hindernisse. „Das Thema Barrierefreiheit war im Foyer für diese Gäste leider zu Ende“, so Direktor Wolfgang Luftensteiner.

Im Vorjahr wurde die Idee geboren, das Museum allen Besuchern zugänglich zu machen. „Archivar Peter Dörenthal hat sich da ins Zeug gelegt und war unglaublich innovativ“, ist Luftensteiner stolz. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Das Museum lebt. Wir haben an die 1.100 Fotos an den Text der Audio-Guides angelehnt“, erklärt Peter Dörenthal: „Unsere Besucher haben das Gefühl, sich im Museum zu bewegen.“

Erste Testläufe haben die Probanden überzeugt. Einer davon ist Gerald Vogel. Der Semmeringer ist auf einen Rollstuhl angewiesen: „Geschichte interessiert mich, aber oft kann man Museen nicht besuchen. Ich finde es toll, dass sich die Museumsverantwortlichen darüber Gedanken machen.“ Die Visualisierung hat aber noch andere Vorteile. „Die Ausstellungen sind nicht ortsgebunden und werden auch konserviert“, so Luftensteiner. Rund 400 Stunden hat Peter Dörenthal in das Projekt investiert, aktuell stehen 20 Headsets zur Verfügung. „Und es gibt einen speziellen Tarif, der auch günstiger ist“, so Luftensteiner. SP-LAbg. Christian Samwald versprach, sich für eine entspreche Landesförderung einzusetzen.