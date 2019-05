Eigentlich war es mehr aus einer spontanen Laune heraus, dass sich Dagmar Gnedt zur Teilnahme an den diesjährigen Bundesmeisterschaften im Make-Up und Nageldesign entschloss.

„Vor drei Jahren hab‘ ich schon einmal teilgenommen und einen dritten Platz geholt“, berichtet die Gloggnitzer Unternehmerin und weiter, „diesmal war es mehr ,Just for Fun‘.“ Aber die diesjährige Teilnahme in Graz hat sich mehr als bezahlt gemacht. Jetzt freut sich Dagmar Gnedt über den Gewinn des Titels einer Bundesmeisterin.

„Damit hätte ich natürlich nie gerechnet. Es war wirklich der Hammer.“ Unter dem Motto „Outta Space“ hatte das aus rund 40 Teilnehmern bestehende Starterfeld drei Stunde lang Zeit, um den Models einen galaktischen Look zu verpassen. Im Vorfeld wurde natürlich die passende Kostümauswahl getroffen, dann wurde im Rahmen der Messe „Trends of Beauty“ in Graz geschminkt und natürlich die Fingernägel entsprechend gestaltet. Bunte Farben und reichlich Glitzer durften da nicht fehlen. „Am Anfang konnte ich es gar nicht glauben“, freut sich Dagmar Gnedt über den Erfolg und weiter, „möglich wurde der Erfolg nicht zuletzt durch mein Modell und Freundin Tanja Hlavacek, die alles geduldig über sich ergehen ließ.“

Seit mehr als zehn Jahren ist Dagmar Gnedt schon mit ihrem Studio in Gloggnitz vertreten. Neben Kosmetik und Nageldesign hat sie sich vor allem auf die Podologie spezialisiert. „Meine Tochter nennt mich jetzt auch immer Fußdoktor“ so die sympathische Unternehmerin. Der Pokal und die Urkunde hat in ihrem Geschäft in der Hauptstraße jetzt natürlich einen Ehrenplatz bekommen.