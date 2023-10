Semmeringbasistunnel: Blick hinter die Kulissen

Es ist ein Megaprojekt in der Region: der Semmering-Basistunnel. Die beiden Eingangsportale liegen zum einen in Gloggnitz, zum anderen in Mürzzuschlag. Am 21. Oktober findet auf steirischer Seite ein Infobaustellentag statt.

Von 9 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und in den Tunnel einzufahren. Außerdem gibt es auch noch ein umfangreiches Kinderprogramm. Um an den Führungen im Tunnel teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich: www.oebb.arbyte.net

Bei der Führung werden rund zwei Kilometer zu Fuß zurückgelegt, festes Schuhwerk wird empfohlen. Die Baustelle ist nicht barrierefrei. „Empfohlen wird die Anreise per Bahn. Wer mit dem Auto kommt, möge den Parkplatz bei der Talstation Stuhleck benutzen. Von dort gibt es einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service“, so die ÖBB.