Karl Renner ist untrennbar mit Gloggnitz verbunden. In der ehemaligen Villa des Politikers ist heute das gleichnamige Museum für Zeitgeschichte untergebracht. Aber nicht nur dort wird an ihn erinnert, es gibt auch viele Plätze in der Stadt, wo er Spuren hinterlassen hat. Zu diesen Plätzen führte ein historischer Spaziergang, zu welchem Direktor Michael Wilczek einlud.

Das Museum ist noch bis 3. Dezember, jeweils am Wochenende, geöffnet.