Überraschung: Ehemalige Lehrerin gratulierte zum 85. Geburtstag

Nämlich seine ehemalige Lehrerin Juliana Kirnbauer (96), heute Grasl. Das Geburtstagskind erblickte am 25. März 1938 das Licht der Welt und besuchte ab 1944 die Grundschule in Gloggnitz. „In der vierten Klasse Volksschule bekam er eine neue Lehrerin, eben Frau Juliana Kirnbauer“, berichtet Tochter Margit. Die Klasse mit den 44 Buben im Alter von zehn Jahren war für die junge Pädagogin ihr Start in das Berufsleben. „Wir haben sie alle gleich ins Herz geschlossen, da sie alle gleich behandelt hat. Wir waren damals schon ‚ihre Buam‘ wie sie uns nannte“, erinnert auch Josef Probst gerne an die Schulzeit zurück und weiter „auch wenn wir sie nur ein Jahr hatten, die Zeit ist unvergessen“.

Aus Frau Kirnbauer wurde später durch Heirat Frau Grasl und obgleich man in Gloggnitz wohnte, verlor man sich auch den Augen. Erst vor rund zehn Jahren kam der Kontakt wieder zufällig zustande und seither gibt es einen regen Austausch.

Und für Juliana Grasl war es eine Selbstverständlichkeit, der Einladung zu folgen und „ihrem Buam“ alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Und bei der Feier wurde natürlich auch in Erinnerungen geschwelgt. Wie jene Geschichte aus 1948, als die Burschen ihrer Lehrerin halfen, Holz zu hacken und zu schlichten. „Daneben saß die Frau Lehrerin und begleitete unsere Arbeit mit Gitarrenklängen. Und danach lud sie uns zu einer Wanderung und einer Jause mit Butterbrot und Milch ein. Das weiß ich heute noch“, so Josef Probst.

