Werk zu Demokratie: Jugendliche schufen Kunstwerk

Werden Wände und Gebäude bemalt, so löst dies beim Eigentümer eigentlich oftmals Verärgerung aus. Nicht so bei Michael Wilczek und dem Team des Dr. Karl Renner-Museums. Der Zaun entlang des Fußweges beim „Harter Wald“ ist nämlich jetzt ein Gesamtkunstwerk.

„Unser Projekt ,Kunst und Demokratie' geht weiter. Und wir danken den Schülern der 4S der Sportmittelschule Gloggnitz für die wunderbaren Entwürfe und Gedanken zur Bedeutung der Demokratie", so Wilczek, der die Gelegenheit nutzte, um sich bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern und ihren Pädagogen zu bedanken.

In die gleiche Kerbe schlug Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“). Sowohl in ihrer Eigenschaft als Stadtoberhaupt wie auch als Vorsitzendes des Vereines "Dr. Karl Renner-Gedenkstätte" nutzte sie die Gelegenheit, den Jugendlichen über die Schultern zu schauen und sich zu bedanken. „Einen Spaziergang entlang des Fußweges sollte man jetzt unbedingt einplanen“, so der Tipp von Gölles.