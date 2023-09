Listerien-Todesfälle: Ex-Käserei-Chef bekennt sich „nicht schuldig“

Beim ersten Termin hatte er noch krankheitsbedingt gefehlt, am Dienstagvormittag konnte der Prozess gegen den früheren Chef der Käserei Gloggnitz am Landesgericht Wiener Neustadt aber tatsächlich starten. Von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wird dem Mann grob fahrlässige Tötung sowie grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. Körperverletzung. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Der Angeklagte bekannte sich "nicht schuldig". Foto: Philipp Grabner

Schon bisher hatte der Mann alle Vorwürfe bestritten – dabei blieb er auch beim Prozessauftakt. Vorwürfe betreffend mangelnder Hygiene habe es keine gegeben, lediglich seien Probleme mit den Maschinen vorhanden gewesen. Der Mann bekannte sich „nicht schuldig“.

Unterstrichen wurde das von seinem Verteidiger. Es habe sich zwar nicht um einen „Musterbetrieb“ gehandelt, doch sei das Konstrukt zwischen den „traurigen Ereignissen“ und der Anklage „fraglich und brüchig“, so der Verteidiger.

Für den weiteren Prozessverlauf werden einige Zeuginnen und Zeugen erwartet, ein Urteil wird es heute aber nicht geben.