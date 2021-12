Zu Gast im Weihnachts-Winter-Wunderland

Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, erstrahlt das Anwesen von Claudia und Gerald Heissenberger in der Rabensteiner Gasse in einem wahren Lichtermeer. Unzählige Weihnachtsfiguren zieren die Grünfläche. „Wir sind alle bekennende Weihnachtsfans“, sagt Gerald Heissenberger.

Claudia und Gerald Heissenberger sind bekennende Weihnachtsfans – ihre bekannte Benefizveranstaltung muss heuer allerdings Corona-bedingt pausieren. Gerhard Brandtner

Seit etwa 15 Jahren frönt man dieser Leidenschaft schon. Und wie es sich gehört, kommt natürlich jedes Jahr etwas Neues dazu. Aber nicht jede Figur kommt einfach aus dem Laden – auch so manche Sonderanfertigung ist dabei. „Als Geschenk zum Geburtstag“, zaubert es Gerald Heissenberger ein Lächeln ins Gesicht. Neben Rentieren, Schlitten, Engerln und dem Weihnachtsmann findet man selbstverständlich auch einen Adventkranz im geschmückten Garten.

Keine Veränderungen in der Stromrechnung

Der Aufbau bei den Weihnachtsfans nimmt etwa drei Wochen in Anspruch – in der Stromrechnung fällt die Beleuchtung der tausenden Lichter übrigens nicht weiter auf, beteuern sie. „Aber vielleicht auch deshalb, weil wir es von Anfang an gemacht haben“, müssen Claudia und Gerald Heissenberger, der mittlerweile auch Krippen selbst bastelt. schmunzeln. Beide hoffen, dass nächstes Jahr wieder die bekannte Benefizveranstaltung über die Bühne gehen kann: Über viele Jahre hinweg hat die Familie Heissenberger zu Tee, Punsch und Glühwein in den Garten geladen und den Erlös gespendet.