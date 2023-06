Zusammengelegt: Pfarren unter einem Dach

Für die Pfarre Gloggnitz war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer Tag. Gemeinsam mit Kardinal Christoph Schönborn wurde die Heilige Messe in der Christkönigskirche gefeiert und damit auch ganz offiziell die neue Pfarre Gloggnitz mit seinen Teilgemeinden Gloggnitz, Prigglitz, Raach, Kranichberg, Schottwien und Klamm begründet. „Es ist ja nichts Neues, dass wir in der katholischen Kirche immer weniger werden. Weniger Katholiken, weniger Priester und weniger Kirchgänger“, erörtert Pfarrer Ernst Pankl gegenüber der NÖN die Lage.

Aus diesem Umstand heraus gab es schon seit längerer Zeit Gespräche mit dem Hintergrund, die einzelnen Pfarren aufzulösen und eine neue, gemeinsame Pfarre zu errichten. „Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, haben die Pfarren ja alle eine lange Geschichte“, so Pankl. So geht die Gründung der Pfarre Gloggnitz ins Jahr 1095 zurück.

Bei der Arbeit in den Pfarren inklusive Gottesdiensten wird sich kaum etwas ändern. Den großen Vorteil sieht Pfarrer Ernst Pankl in der Verwaltung, wird es doch künftig nur mehr einen Pfarrgemeinderat mit Vertretern aller Teilgemeinden geben. „Ich hoffe, dieser sicher nicht ganz einfache Schritt wird von möglichst vielen Menschen positiv mitgetragen“, so der Seelsorger. „Ich hoffe, dass sowohl das Gemeinsame, wie auch das Individuelle erhalten bleibt und wir alle gestärkt werden.“

Die Gemeinsamkeit zelebrierte man anschließend beim Pfarrfest. Umrahmt wurde das Fest von den Musikkapellen der neuen Pfarrgemeinde – und somit spielten die Stadtkapelle Gloggnitz sowie die Musikvereine Prigglitz, Schottwien und Kreuzberg auf.