Am Dienstagabend (23.07.2019) musste die Stadtfeuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Alois Orth Allee ausrücken. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws.

Durch den heftigen Aufprall wurde an einem Pkw das Rad ausgerissen und in eine angrenzende Wiese geschleudert. Wie durch ein Wunder blieben die 6 Unfallbeteiligten, darunter zwei Kinder unverletzt.



„Dieser Unfall hat einmal mehr die Wichtigkeit von der richtigen Kindersicherung im Fahrzeug gezeigt“, skizziert Einsatzleiter Brandrat Thomas Rauch. Die ungarische Urlauberfamilie, welche den Tag in Österreich verbrachte, wurde ins Feuerwehrhaus Gloggnitz mitgenommen, wo Sie in weiterer Folge von Bekannten abgeholt wurden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.



Die Ruhe währte allerdings nicht lange! Gegen 22 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr zu einem Sturmschaden auf die Autobahnabfahrt S6 Neunkirchen Richtung Wiener Neustadt gerufen. Eine umgestürzte Birke blockierte teilweise die Fahrbahn. Das Hindernis wurde nach der Absicherung der Abfahrt von der FF Gloggnitz Stadt entfernt.

In den vergangenen zwei Wochen musste die FF Gloggnitz Stadt zu 20 Einsätzen ausrücken!