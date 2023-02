Gloggnitzer im Erdbebengebiet: „Das sind richtige Gänsehautmomente“

Eben erst befanden sich Ulrike Winter und Siegfried Scheuer noch im Winterurlaub, nur Stunden später folgte für die beiden Bundesheerangehörigen der Einsatzbefehl Richtung Türkei. Der Gloggnitzer Vizeleutnant und seine Lebensgefährtin Oberst Ulrike Winter – beide sind auch Mitglieder der Stadtfeuerwehr Gloggnitz – wurden als Mitglieder des „Austrian Forces Disaster Relief Unit“, kurz „AFDRU“, des Österreichischen Bundesheeres gemeinsam mit 80 weiteren Männern und Frauen in das Katastrophengebiet verlegt. Der Grund: das schwere Erdbeben (und die zahllosen Nachbeben) im syrisch-türkischen Grenzgebiet Anfang Februar.

„Unser Einsatzgebiet lag in der Stadt Antakya in der Provinz Hatay“, berichtet Siegfried Scheuer. Für ihn war es nicht der erste Auslandseinsatz: So war er nach den schweren Erdbeben 1999 in der Türkei und 2003 im Iran im Einsatz. „So etwas ist natürlich ein großer Vorteil. Aber was wir diesmal gesehen haben, war das größte Schadensausmaß bisher“, erinnert sich Scheuer an den anspruchsvollen Einsatz zurück.

Gleich nach der Ankunft über den Flughafen Adana und einer mehrstündigen Anreise mit den Lkws ging es für ihn und seine Kameraden in das Einsatzgebiet. „Dieses ist unterteilt in Sektoren, in denen eine gezielte Suche erfolgt. Schlagen die Hunde an, erfolgt eine technische Ortung mit Kameras und Mikrofonen. Haben wir ein Anzeichen von Leben, wird mit der Arbeit begonnen“, erzählt der Bergetruppkommandant von der Arbeit vor Ort.

„Es gibt viel Stress und wenig Schlaf!“

Die studierte Veterinärmedizinerin Ulrike Winter kümmerte sich nicht nur um die Versorgung von Tieren und den eigenen Suchhunden. „Bei so einem Einsatz gibt es viele Aufgaben. Tierärztliche Betreuung war stark gefragt, aber in meinen Aufgabenbereich fällt auch die Lebensmittelkontrolle und Hygiene im Camp.“ Dass beide mittlerweile zahlreiche humanitäre Auslandseinsätze absolviert haben, lässt manches zur Routine werden. „Die Erfahrung ist auch hilfreich bei der Verarbeitung solcher Einsätze“, erklären die beiden unisono, „wir kennen die Abläufe bei solchen Einsätzen. Es gibt viel Stress und wenig Schlaf. Und man ist dankbar, dass man nicht selbst betroffen ist!“

Dass sich die Arbeit und der Einsatz lohnen, sieht man in den Gesichtern der Helferinnen und Helfer, wenn sie davon berichten, dass das österreichische Kontingent insgesamt neun Leben retten konnte. „Das sind richtige Gänsehautmomente“, so Siegfried Scheuer. In Erinnerung bleibt beiden auch die Herzlichkeit der Menschen vor Ort. „Es gab viel Dankbarkeit bei den Schadensstellen vor Ort und wir wurden immer sofort mit Essen und Trinken versorgt“, erzählt der Vizeleutnant. Und auch nach der Ankunft am Flughafen Wien-Schwechat wurde das österreichische Kontingent von der türkischen Community begrüßt. „Es war ein herzlicher Empfang“, so Ulrike Winter.

Nach der Ankunft gab es einen Tag Sonderurlaub und am Montag einen Empfang in Korneuburg. „Weitere Einsätze sind natürlich immer möglich“, sagen Winter und Scheuer.

