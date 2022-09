Gloggnitzer Pensionist von Kanzler-Gattin für Posting geklagt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Allen, die das gemacht haben, flatterte eine Privatklage ins Haus. So auch dem Pensionisten. Der reagierte, laut juristischer Vertreterin der Bundeskanzler-Gattin nicht auf den Versuch einer außergerichtlichen Einigung. Am 4. Juli kam es dann zu einer Einigung vor Gericht, wo sich der Mann für das Teilen auf Facebook entschuldigte und einer Vergleichszahlung zustimmte. Diese wurde allerdings nie bezahlt.

So traf man sich letzte Woche wieder vor Gericht. Der Pensionist, er wurde wegen übler Nachrede angeklagt, gab dabei an, dass er aufgrund einer Stromnachzahlung kein Geld hatte. Weil er auch keinen Kontakt mit der beauftragen Rechtsanwaltskanzlei aufnahm, „ich habe es dreimal versucht, es hob nie jemand ab“ wurde er nun zusätzlich zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. Kann er diese nicht bezahlen, muss er ersatzweise für 50 Tage in Haft. Die Richterin: „Der Vergleich bleibt aufrecht, Sie wurden jetzt nur auch noch strafrechtlich verurteilt.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

