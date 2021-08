Bäume stürzten in Neunkirchen auf Wohnhaus .

Es war ein lautes Krachen, das Mittwochabend Maria Dzich und ihren Sohn beim Abendessen in ihrem Haus am Neunkirchner Eltzkanal aufschrecken ließ: Mehrere Bäume hatten sich an der gegenüberliegenden Uferböschung des Flusses gelöst und waren auf ihr Wohnhaus gefallen.