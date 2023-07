Glück im Unglück Das war knapp: Fetter Ast fiel fast auf Auto

Der Ast stürzte beinahe auf das parkende Auto. Foto: FF Gloggnitz

G lück im Unglück hatte ein Fahrzeugbesitzer am Mittwochnachmittag in Gloggnitz: Bei einer Trauerweide auf einem Grundstück in der Zeile Ecke Rosengasse brach ein dicker Ast und stürzte nur knapp neben ein parkendes Auto.