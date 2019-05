Auch wenn der Wettergott gerade beim Jubiläum des 30. Peischinger Maifests kein Einsehen hatte, die Organisatoren der Freiwilligen Feuerwehr und Gäste ließen sich vom Feiern in der Neunkirchner Katastralgemeinde nicht abhalten.

Mit Heizkanone und Glühwein bestens gerüstet, wurde rasch dafür gesorgt, dass allen warm ums Herz wurde. Trotz Regen und Kälte konnten Kommandant Johann Brandstätter, sein Stellvertreter Anton Kress und das fleißige Team mit den vielen helfenden Händen an den zwei Tagen zahlreiche Besucher im Zelt begrüßen. Am Samstag spielte die „Austria Band“ zünftig auf und am Sonntag sorgte beim Frühschoppen die „1. Neunkirchner Böhmische Blasmusik“ für beste Stimmung.