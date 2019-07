Meist zeigen sich der Göstritzbach wie auch der Erlbach immer von ihrer schönsten Seite und geben Zeugnis über die gute Wasserqualität. Kristallklar sprudelt das kühle Nass vom Berg Richtung Schwarza. Doch aktuell ist das Bild getrübt und lässt viele Anrainer verunsichert zurück. "Das Wasser ist milchig und teilweise bildet sich auch Schaum", waren die Meldungen besorgter Bürger.

"Sand im Wasser"

Die Ursache dafür liegt in Göstritz (Gemeinde Schottwien) auf der Semmering-Basistunnel-Baustelle. Dort tritt beim Tunnelvortrag rund 250 Meter unter der Erde Wasser aus dem Tunnelboden, das bereits bis nach Pottschach (Ternitz) geflossen ist.

"Die Wassermenge von rund 60 Liter in der Sekunde ist grundsätzlich zu bewältigen, da für diesen Abschnitt bis zu 300 Liter pro Sekunde prognostiziert waren", so die ÖBB und weiter, "das Wasser löst teils auch Sand aus dem Gebirge und führt es mit sich. Mittlerweile konnte das Wasser geordnet in Leitungen abgepumpt werden".

Um die Wasserzutritte zu beherrschen, werden auch Injektionen gesetzt. Damit fertigt man das Gestein und verhindert Wasserzutritte. "Diese Injektionen können eine Schaumbildung auslösen. Dies ist unbedenklich", stellt die ÖBB fest.

Fischteich ebenfalls verunreinigt

Bestürzt über die Situation zeigen sich vor allem die Anrainer. Diesen wurde ebenfalls seitens der ÖBB versichert, dass es sich um keine Gefahr für Mensch und Tier handelt. Dies zweifeln viele Bürger aber an.

"Der Göstritzbach war bisher immer für sein klares Wasser und die Trinkwasserqualität bekannt, das glaubt mittlerweile niemand mehr", schreibt einer der Anrainer der NÖN Neunkirchen. Betroffen sind auch das Aufzuchtbecken sowie der Fischteich in Göstritz. "Hundebesitzer trauen sich nicht mehr, ihren Hunden eine Abkühlung im Bach zu gönnen", so der Bürger weiter. Auch Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr in die Nähe des Baches.

