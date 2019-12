Im dritten und letzten Teil präsentierte die FPÖ Neunkirchen ihre Listenplätze 8 bis 22 für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner. Spitzenkandidat Helmut Fiedler spricht von einer „ausgewogenen Mischung“ und freut sich, dass „immer mehr bereit sind, Freizeit, Fleiß und Kampfgeist für unser Neunkirchen beizusteuern!“

„Der rege Zustrom gibt uns recht“, meint Fiedler und „wo gut und hart gearbeitet wird, dorthin gesellen sich andere, die auch was beizutragen haben, gerne hinzu“, ergänzt Stadtparteiobfrau Regina Danov. „Wir sind auf dem richtigen Weg und stolz auf jeden einzelnen, der unsere Liste bereichert. Somit ist Veränderung tatsächlich wählbar, mit uns und den vielen anderen, die erkannt haben, dass Neunkirchen einen politischen Wandel nötig hat.“

Besonders stolz sind Fiedler und Danov auf den Umstand, dass mit 22 Kandidaten mehr als dreimal so viele wie bei der Wahl 2015 auf der Liste stehen. Weniger glücklich ist das Duo über die aktuellen bundespolitischen Diskussionen innerhalb der FPÖ: „Über diese Vorgänge sind wir sicher nicht erfreut, aber ein Reinigungsprozess hat auch etwas Gutes und wir können daraus Kraft und Hoffnung schöpfen“, so Fiedler und Danov. Schwarze Schafe gebe es überall – deshalb dürfe man nicht alle in einen Topf werfen.

Zahlreiche Aktivitäten geplant

Bis zur Wahl am 26. Jänner sind jedenfalls noch zahlreiche Aktivitäten geplant. Neu ist eine Veranstaltung am Dreikönigstag, dem 6. Jänner: Unter dem Motto „Talk & Run“ startet Spitzenkandidat Fiedler mit sportlich Gleichgesinnten am 10 Uhr am Holzplatz und läuft die Katastralgemeinden Mollram und Peisching an: „Dort gibt es dann warme Getränke und jeder, der möchte, kann sich mit seinen Themen an uns wenden oder uns einfach auch nur kennenlernen!“