Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Banküberfall auf die Raiba vom 8. August in Grafenbach geklärt werden: Haupttäter ist ein 35-jähriger Türke aus Wien. Auf sein Konto gehen insgesamt zwei weitere Banküberfälle in Baden und Simmering. Allerdings behauptet der Mann, beim Überfall in Grafenbach einen Mittäter gehabt zu haben – einen bekannten Lokalbesitzer aus dem Bezirk Neunkirchen. Der streitet zwar alles ab, wurde aber am 20. Dezember in Untersuchungshaft genommen.

„Der Haupttäter war ein ehemaliger Mitarbeiter des Lokalbesitzers. In Grafenbach soll er als Auskundschafter und Fahrer gedient haben“, so ein Ermittler im Gespräch mit der NÖN. Der Lokalbesitzer selbst bestreitet jegliche Vorwürfe und will mit der Tat nichts zu tun haben, es gilt die Unschuldsvermutung.

Auf die Schliche waren die Kriminalisten dem Türken aufgrund seiner auffälligen Verkleidungen, die er an den Tatorten trug, gekommen. Von der Beute, den Tatwaffen sowie den Verkleidungen fehlt bislang jegliche Spur. Mit dem Geld soll der Mann Schulden bezahlt und den Rest verspielt haben.