Die große Mehrheit der Einbrecher in Schulen und Vereinslokale dürfte nicht eben mit viel Intelligenz gesegnet sein. Was kann man in Schulen schon großartig erbeuten?

Genau so sieht es auch die Direktorin der Volksschule Grafenbach-St. Valentin, in der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ungebetene „Gäste“ zu verzeichnen waren. „Unsere Schulwartin kam am Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr in die Schule. Dabei beschlich sie schon ein ungutes Gefühl, da es unangenehm kalt im Haus war“, berichtet Direktorin Brigitte Kaliwoda.

Was war geschehen? Unbekannte Täter waren von hinten ins Schulhaus gelangt, indem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Danach durchsuchten sie alle Räumlichkeiten, schreckten auch vor verschlossenen Türen nicht zurück. Mit Brachialgewalt brachen sie Türschlösser auf, zerstörten damit Türen und Türzargen sowie auch diverse Türschlösser.

„Geld konnte nicht erbeutet werden“, so auch SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Kögler, die nicht gerade erbaut vom Geschehen ist. „Es wird kein Bargeld in der Schule aufbewahrt“, erklärt sie weiter, nur scheinen immer noch viele Menschen zu glauben, in Schulen sei fette Beute zu erwarten. Allerdings verschwanden mit den Einbrechern dann auch Notebooks, ein Beamer und weitere Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs an einer Volksschule.“

Direktorin Kaliwoda ist sich sicher, dass die Täter auf der Suche nach einem Tresor waren: „Genau so sah es nach der Tat in den Räumen aus, sämtliche Kästen waren geöffnet, Garderoben durchsucht, jede Türe geöffnet, jedoch keine Inhalte verstreut, keine Schäden durch Durchwühlen von Inhalten der Kästen oder Schreibtische.“ Anzeige wurde erstattet, die Bilder davon sowie eine Auflistung der Schäden und des Diebesgutes der Polizei übergeben. Auch an die Versicherung wurde bereits Meldung erstattet, ein Gutachter wird aber erst für die nächsten Tage erwartet.