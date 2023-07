Finanziell gesichert: Pfarrkindergarten wird als Verein weitergeführt

Der Schock war groß, als die Erzdiözese Wien verkündete, Pfarrkindergärten nicht mehr finanziell zu unterstützen. Der Bezirk Neunkirchen war davon gleich mehrmals betroffen. Mit Einrichtungen in Wimpassing, Pottschach, Grafenbach-St. Valentin und Neunkirchen gab es gleich vier Kindergärten, die um ihre Zukunft bangen mussten.

Im Falle von Grafenbach-St. Valentin fanden sich ein paar betroffene Eltern zusammen, die sich entschlossen, den Verein „beati liberi“ zu gründen und den Kindergarten privat weiterzubetreiben. Obmann des Vereins ist Michaela Meisterhofer, der selbst als Kind den Pfarrkindergarten besuchte. In Absprache mit dem Personal, das sich einstimmig für diesen Weg aussprach, machte man Nägel mit Köpfen.

Dies bedeutete aber auch, dass finanzielle Mittel auf die Beine gestellt werden mussten. So wurde im Frühjahr nicht nur um zahlende Mitglieder, sondern auch um Sponsoren geworben. Einer dieser Sponsoren ist nun die Raiffeisen Region Wiener Alpen, die mit ihrer Spende in der Höhe von 2.500 Euro den vorläufigen Fortbestand des Kindergartens besiegelte. „Wir freuen uns auch weiterhin, fröhliche, lachende Kinder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft genießen zu dürfen“, so die Grafenbacher Bankstellenleiterin Sabine Schneeweiss, deren Standort direkt neben dem Kindergarten liegt.