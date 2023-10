Wohnhauseröffnung: Mehrere Generationen unter einem Dach

Groß gefeiert wurde kürzlich in der Gemeinde Grafenbach-St. Valentin. Mit der Eröffnung des Südraum-Wohnprojektes in der Aurieglgasse legte man einen Meilenstein. Denn in dem Haus befinden sich nicht nur 26 Wohneinheiten, vier davon barrierefrei, sondern auch die Praxis der neuen Gemeindeärztin Manuela Geiger. Diese lädt am 7. Oktober von 11 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Das Wohnhaus selbst bietet zudem zahlreiche Highlights. Die Wohnungen, die zwischen 55 und 74 m² groß sind, haben einen offenen Grundriss und eine helle Atmosphäre. Zudem gibt es für jede Einheit im Erdgeschoß einen Garten sowie eine Terrasse, alle anderen Wohnungen verfügen über einen Balkon. Besonderer Blickfang ist außerdem ein Kunstwerk an der Fassade des Hauses. Dieses wurde von der Künstlerin Elisabeth Bergner im Rahmen des Projektes „Kunst am Bau“ gestaltet.