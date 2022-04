Kranichberger Kirchenchor: Seit 80 Jahren Alt-Stimme

Werbung

Das Singen ist für Grete Dobler bereits ein Leben lang ein Hobby – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist Dobler Mitglied des Kirchenchors Kranichberg, bis heute verstärkt die mittlerweile 92-Jährige die Gruppe tatkräftig.

Ausschlaggebend für ihren Beitritt zum Kirchenchor war einst ihre sechs Jahre ältere Schwester. „Die Probe war immer am Abend und vor allem im Winter war es sehr dunkel, da hat sie sich gefürchtet“, erzählt Dobler der NÖN Neunkirchen. Wohl auch deshalb motivierte ihre Schwester sie, mitzukommen. „Dann musste sie nicht mehr alleine gehen, wenn es so finster war“, erinnert sie sich. Das Vorhaben war jedenfalls von Erfolg gekrönt: Der Organist und Oberlehrer lobte die Stimme Doblers, sie konnte bleiben.

„Meine Tochter kann gut Englisch und hat mir die Lieder immer so aufgeschrieben, wie ich sie ausspreche.“

Bis heute verstärkt Grete Dobler als Alt-Stimme den Kirchenchor – „immer dann, wenn Not am Mann ist“, wie sie es bezeichnet. Auch englische Lieder sind für die Pensionistin kein Problem: „Meine Tochter kann gut Englisch und hat mir die Lieder immer so aufgeschrieben, wie ich sie ausspreche. Bei uns in der Schule gab‘s damals ja noch kein Englisch.“

Wohl gefühlt hat sich Dobler im Chor in all den Jahren, wie sie beteuert: „Es war immer alles wunderbar, es gab auch nie einen Streit!“ Zu ihrem jahrzehntelangen Engagement gratulierte vor kurzem Chorleiter Gottfried Kaghofer im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks. Ehrungen erhielten auch Grete Erlach und Maria Rosenbichler, die beide seit 35 Jahren aktiv im Kirchenchor mitwirken.

