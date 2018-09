Das Wirtshaussterben im Bezirk geht weiter. Der Grund, es fehlen die Nachfolger und Interessenten. So auch das beliebte Gasthaus Tanzler in Grimmenstein, das am vergangenen Freitag zum letzten Mal geöffnet hatte.

Erich Tanzler: "Nachfolger nicht in Sicht“

„Die Kinder wollen nicht übernehmen und wir sind bzw. gehen in Pension. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht“ so Erich Tanzler. Das Gasthaus gab es seit mehr als dreihundert Jahren und ist seit 1937 im Familienbesitz.

Im gegenwärtig schwer erkennbaren Zentrum von Grimmenstein gelegen, ist das Gasthaus Tanzler somit selbst Teil der Geschichte des Ortes.

Auch Bgm. Engelbert Pichler (ÖVP) zeigt sich von der Gasthausentwicklung nicht sehr glücklich. Hat aber darauf reagiert und das Leader Management gebeten ein Konzept für die Belebung des Ortszentrums zu erstellen. „Wir sind gerade dabei zu überprüfen, was es für Möglichkeiten gibt das Gebäude zu bespielen. Ob daraus Wohnungen, Büros, ein Veranstaltungszentrum etc. werden, zeigt sich in ca. zwei Monaten“ so Leader Manager Franz Piribauer zur NÖN.