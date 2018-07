Das letzte Monat hat gezeigt, wie schnell es passieren kann: Nach nur wenigen Stunden Starkregen kämpften zahlreiche Gemeinden des Bezirks gegen die Wassermassen, die NÖN berichtete ausführlich. Um solche Szenarien künftig abzuwenden, greifen Bund, Land und Gemeinde tief in die Tasche: Rund 1,85 Millionen fließen in jenes Bauvorhaben in Grimmenstein, für das in der Vorwoche mit einem Spatenstich der offizielle Startschuss fiel.

Auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer werden im Gemeindegebiet von Grimmenstein entlang der Pitten Dämme und Mauern gebaut. Künftig sollen dadurch 29 Wohnobjekte und insgesamt 116 Personen vor einem 100-jährigen Hochwasser geschützt werden. Für wie wichtig er jene Maßnahmen, die in den nächsten drei Jahren gesetzt werden sollen, hält, unterstrich Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) mit Bildern von früheren Überflutungen im Ort: „Wir wissen: So etwas kann regelmäßig passieren!“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) erläuterte, dass man seit dem Jahr 2002 in ganz Niederösterreich 300 Gemeinden hochwassersicher gemacht habe – insgesamt wurden 537 Projekte abgewickelt. Aktuell sind 70 Projekte in Bau, so Pernkopf.

Die Fertigstellung der Maßnahmen (Details siehe Infobox) ist für das Jahr 2020 vorgesehen, wie Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) erläuterte.