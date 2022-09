„Kulmriegelrodeo“: Der wilde Ritt kann beginnen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Hausaufgaben sind erledigt, für die wohl härteste Wanderung Österreichs ist alles angerichtet: 100 Kilometer und 3.000 Höhenmeter sind dabei innerhalb von 24 Stunden beim 1. „Kulmriegelrodeo“ rund um Grimmenstein am 1. Oktober zu bewältigen. Doch keine Angst, für die weniger Trainierten gibt es auch eine Halbdistanz.

Nach der erfolgreichen Premiere der „Hochwechseltour“ im Vorjahr wagt Ideengeber und Mastermind Michael „Uli“ Ulrich am 1. Oktober einen neuerlichen Anlauf unter einem neuen Namen: mit veränderter Streckenführung rund um den Kulmriegel und in Rundenform zu je 13 Kilometern. „Aufgrund diverser und anhaltender Ungereimtheiten mit Grundstücksbesitzern am Hochwechsel mussten wir leider die Streckenführung abändern und so haben wir uns nach schlaflosen Nächten entschieden, die Weitwanderung gleich vor unserer Tür zu organisieren“, erklärt Ulrich die Hintergründe.

Durch die beiden neuen Varianten ergeben sich für Organisation und Teilnehmer gleich mehrere Vorteile: „Zum einen ist die Organisation und Betreuung der Labestelle einfacher, zum anderen die Kommunikation der Teilnehmer untereinander besser. Der regelmäßige Austausch im Start-/Ziel-Gelände bringt ebenfalls Vorteile, vor allem auch für Zuseher oder Verwandte, die nicht mitmachen“, so Ulrich.

Durch das Rundstreckenfeeling habe die Veranstaltung auch mehr sportlichen Charakter. Und nicht unbedeutend: Mit dem Wegfall der Shuttledienste konnten die Kosten beim Startgeld optimiert werden. So kostet die Teilnahme inklusive eines umfangreichen Starterpakets 49 beziehungsweise 69 Euro.

„Vollpension“ bei der Verköstigung

Neu ist auch, dass bei der Labestelle im Start-Ziel-Bereich heuer quasi „Vollpension“ geboten wird, wie es Ulrich nennt: „Es gibt rund um die Uhr zu essen. Die Top-Köche Gerhard Fuchs und Dieter Breitenecker kochen auf. So können die verloren gegangenen Kalorien rasch wieder zugeführt werden“, schmunzelt der Organisator, dem wieder eine große Menge an Familienmitgliedern und Freunden bei der Durchführung hilfreich zur Seite steht.

Top ist auch das Starterpaket: „Mit jeder Menge regionaler Köstlichkeiten!“ Ulrich ist jedenfalls die Strecke schon abgegangen: „Das wird kein Honiglecken. Die Königsdisziplin ist jetzt sicher nicht mehr nur mit psychischer Kraft zu schaffen. Da muss man auch körperlich sehr gut drauf sein!“

Anmeldungen und Infos auf der Homepage unter kulmriegelrodeo.com . Achtung: Die Teilnahme ist mit 300 Startern limitiert, im Vorjahr wagten 180 das Abenteuer.

