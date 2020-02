Mit 160 km/h in Tempo-100-Zone auf der Südautobahn .

In einer Tempo-100-Zone auf der Südautobahn (A2) in Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntagnachmittag der Lenker eines Pkw mit Kennzeichen aus dem Bezirk St. Pölten-Land mit 160 km/h unterwegs gewesen.